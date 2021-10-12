اخبار الخليج – كبار المسئولين بوزارة الصناعة يجتمعون بوفد مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي الذي يزور مملكة البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - تأكيدا على عمق العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين و الولايات المتحدة الامريكية اجتمع عدد من كبار المسئولين بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة برآسة سعادة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بأعضاء وفد مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي الذي يزور مملكة البحرين ، وقد تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية الراسخة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والتطورات التي تشهدها، والمساعي الحثيثة التي تبذلها قيادتي البلدين لتعزيزها بما يصب في المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين وشعبيهما.

كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى استعراض المناخ الاقتصادي بمملكة البحرين والمبادرات العديدة التي قامت بها الحكومة الموقرة والتي أسهمت في تعزيز البيئة الاستثمارية والتي جعلت من مملكة البحرين بيئة جاذبة للمشاريع العالمية المتنوعة التي أصبحت اليوم تتخذ منها موقعاً لأعمالها ومشاريعها في المنطقة .

حيث أشاد الجانبين بنمو العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وبالأخص منها ذات الصلة بالشأن التجاري والاقتصادي والتي توجت بإبرام اتفاقية التجارة الحرة بينهما والتي كان لها بالغ الأثر في رفع معدلات التبادل التجاري بنسب كبيرة بين البلدين الصديقين.