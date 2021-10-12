الأردن وإسرائيل توقعان اتفاقا لزيادة إمدادات المياه

محمد بن مسعود - الدمام - وقعت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، ووزير المياه والري الأردني، محمد النجار، على اتفاقية لزيادة كمية إمدادات المياه من إسرائيل إلى المملكة.

وأفادت القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي بأن الاتفاق ينص على مضاعفة إمدادات المياه السنوية من إسرائيل إلى الأردن للعام المقبل، مع إمكانية تمديدها لمدة عامين آخرين.

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وتسمح الاتفاقية الموقعة بزيادة إمدادات المياه من إسرائيل إلى الأردن بنحو 50 مليون متر مكعب في السنة.

وقالت الحرار “نريد علاقات حسن جوار. أتمنى بصدق أن يكون هذا بادرة للتعاون بين إسرائيل والمملكة الأردنية”.

وبحسب معطيات رسمية، يواجه الأردن عجزا مائيا يبلغ نحو 15 مليون متر مكعب.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية عن توصلها إلى اتفاق مع إسرائيل يقضي بحصول المملكة على 50 مليون متر مكعب من المياه سنويا، كإمدادات إضافية إلى الكمية التي يحصل عليها الأردن من إسرائيل.

وكانت عمان وتل أبيب قد اتفقتا في 2010 على تزويد المملكة بـ 10 ملايين متر مكعب إضافية من المياه مقابل 40 سنتا لكل متر(الـ100 سنت يساوي دولار)، بحسب موقع “واللا” العبري.

وتنص اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين (وادي عربة) عام 1994 على أن تضخ إسرائيل 55 مليون متر مكعب من المياه سنويا، إلى عمان عن طريق قناة الملك عبد الله، وذلك مقابل سنت واحد لكل متر مكعب.