“لسعة النحل علاجا وليست سما”.. أصغر نحالة في عسير تكشف سبب شغفها بهذه المهنة (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

كشفت الطفلة ” روان خلبان ” أصغر نحالة في منطقة عسير، عن أسباب شغفها بهذه المهنة.

وقالت روان خلال حديثها مع ” الإخبارية ” : والدي كان يعطيني النحل وعمري 5 سنوات فأصبحت لا أخاف منه وأتعامل معه.

وأضافت أنه والدها كان يأخذها إلى المنحل، فتعودت عليه لدرجة أنها كانت تمسك النحل بكل شجاعة، وتعلمت كيفية التعامل مع النحل عن طريق دورة تدريبية.

وتابعت : تعلمت كيفية الاعتناء بخلية النحل وإعطاءها تغذية سكرية، مشيرة إلى أن لسعة النحل علاجا وليست سما.