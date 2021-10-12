طقس الثلاثاء.. ظهور تشكيل من السحب الرعدية على عدة مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره، اليوم الثلاثاء، ظهور تشكيل من السُّحب الرعدية على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف ( طريف، القريات).

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة. تتحوّل ليلاً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، حالة البحر خفيف الموج.

كما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية غربية إلى شمالية غربية تتحول بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.