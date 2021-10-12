هل تخضع رسوم الخدمات المحصلة من الجهات الحكومية للضريبة ؟ .. هيئة الزكاة توضّح

الرياض - محمد عبدالله - قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن رسوم الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية لا تخضع للضريبة، بما فيها مخالفات الوقوف بالمركبات في الأماكن الخاطئة.

وذكر حساب «اسأل الزكاة» التابع للهيئة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطنة بهذا الشأن، أنه «فيما يخص رسوم الخدمات المحصلة من الجهات الحكومية مقابل نشاط تمارسه بصفتها سلطة عامة، فلا تخضع للضريبة».

جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطنة قالت فيه: هل تفرض ضريبة القيمة المضافة على مخالفات الوقوف الخاطئ؟

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