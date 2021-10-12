بالفيديو.. استشاري يكشف إحصائية صادمة عن حوادث السيارات في المملكة بسبب الجوال

الرياض - محمد عبدالله - وجَّه استشاري طب الطوارئ، عبدالسلام الشهري، تحذيرًا مهمًا، من استخدام هاتف الجوال أثناء القيادة؛ وذلك لتسببه في وقـوع حـوادث مرورية قاتلة، مشيرًا إلى أن هناك 162 ألف حادث في السعودية 78٪ منها بسبب استخدام الجوال.

وقال الشهري في تصريحات للإخبارية، إن المملكة شهدت في عام 1439هـ، وقـوع 162 ألف حادث مروري، 78% منها بسبب استخدام الجوال، مؤكدًا أنَّ تركيز الدماغ أثناء القيادة يقل بنسبة 37% عند إرسال رسالة من الجوال.

وواصل الدكتور الشهري، أنَّ استخدام الجوال أثناء القيادة يتسبب في وقـوع حوادث بنسبة تفوق 4 أضعاف النسبة الاحتمالية، مشيرًا إلى أن نسبة وقـوع الحـوادث قد تصل إلى 23 ضعفاً من النسبة العادية عند قراءة النص من الجوال أثناء القيادة.

وأشار إلى أنَّ الإعاقة في المملكة تزيد بنسبة 8% كل عام بسبب الحوادث المرورية الناتجة عن استخدام الجوال، موضحًا أن نسبة الحـوادث المرورية الحالية بلغت 68%.

وفي آخر حديثه وجه الشهري تحذيرًا للشباب؛ حيث ضرب مثلًا بأن هناك شابين قبل ساعات من ظهوره في التلفزيون، يرقدان في المستشفى بسبب حادثة سيارة، مؤكدًا أن أحدهما قد يتوفى بينما سيعاني الآخر من إعاقة جسدية.

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