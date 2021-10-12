79.4 مليون جرعة لقاح كورونا بدول الخليج منها 43.7 مليون بالسعودية

الرياض - محمد عبدالله - اعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوزت 79.4 مليون جرعة، في الوقت الذي ذكرت فيه وزارة الصحة ارتفاع عدد جرعات اللقاح بالمملكة إلى 43.7 مليون جرعة.

وأوضح مركز الإحصاء– عبر تويتر- أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الإنثنين، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (2,514,855) إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ (2,486,001) حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ (19,416) حالة.

وأشار إلى أن إجمالي جرعات لقاح كورنا المعطاة بدول الخليج بلغ (79,445,042) جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس في السعودية 98%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9%.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة حتى أمس الاثنين، فقد ارتفع عدد جرعات اللقاح إلى 43.7 مليون جرعة (23.7 مليون جرعة أولى، و20 مليون جرعة ثانية)، ووصل عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.673 مليون شخص.

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