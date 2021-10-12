الحصيني: أجواء حارة نسبيًا بالنهار وأمطار على 5 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تسود أجواء حارة نسبيًا نهار اليوم الثلاثاء، وسقوط أمطار على أجزاء من بعض المناطق.

وقال الحصيني- عبر تويتر- إنه متوقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء محدودة من مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف، وأجزاء من مرتفعات عسير والمدينة، تسبق برياح نشطة وغبار.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم، ظهور تشكيل من السحب الرعدية على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير والباحة، قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف (طريف، القريات).

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