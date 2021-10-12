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القنصلية السعودية في «هونج كونج» تحذر من الإعصار كومباسو وتضع رقمًا للطوارئ

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الرياض - محمد عبدالله - طالبت قنصلية المملكة العربية في هونج كونج ومكاو، المواطنين الموجودين، بتوخي الحيطة والحذر بسبب إعصار كومباسو.

وذكرت القنصلية– عبر تويتر- أنها تهيب بالمواطنين الموجودين في هونج كونج، بتوخي الحيطة والحذر نظرًا لإعلان هيئة الأرصاد عن توقعها بتعرض المنطقة لإعصار كومباسو (من الدرجة الثامنة)، الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم.

وأشارت إلى أنه في حال الحاجة للمساعدة، يجب الاتصال على هاتف الطوارئ (85296664741+).

يُذكر أن الإعصار كومباسو ضرب الفلبين خلال الساعات الماضية، وأسفر عن قتلى ومصابين؛ حيث أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث في الفلبين مقتل 9 أشخاص وفقدان 11 آخرين، اليوم الثلاثاء، بسبب فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن أمطار نتيجة الإعصار الاستوائي كومباسو.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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