وزارة الدفاع تعلن تغيير الرقم الموحَّد لاستفسارات المواطنين عن الخدمة العسكرية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع، عن تغيير رقم الهاتف الموحد الخاص باستفسارات المواطنين والمواطنات، الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أن الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، غيرت الرقم الموحد الخاص باستفسارات المواطنين والمواطنات الراغبين بالالتحاق بالخدمة العسكرية إلى الرقم المجاني (8003030070).

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية (رجالًا ونساء) للالتحاق بالخدمة العسكرية.

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