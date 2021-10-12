الضمان الصحي يُذكِّر بـ4 حالات لحذف العامل من التأمين الطبي

الرياض - محمد عبدالله - جدد مجلس الضمان الصحي، التذكير بأربع حالات يتم فيها حذف العامل من التأمين الطبي، وتشمل نقل الكفالة والوفاة والخروج النهائي، والاستقالة للموظف السعودي.

وذكر الضمان الصحي، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار بهذا الشأن، أنه «يتم حذف العامل من التأمين الطبي عند الحالات التالية: (نقل الكفالة، الوفاة، الخروج النهائي، والاستقالة للموظف السعودي)».

وقال المقيم فى استفساره: إنه نقل خدماته لجهة عمل جديدة بعد أن قام صاحب العمل بإنهاء خدماته، وتفاجأ بإلغاء التأمين من قبل صاحب العمل رغم أنه متبق ستة أشهر على انتهائه، فهل يحق له ذلك؟

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