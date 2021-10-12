بالفيديو.. محامي خالد الدوسري يكشف عن آخر تطورات قضيته وحالته الصحية

الرياض - محمد عبدالله - كشف سعود بن قويد، محامي المعتقل السعودي في السجون الأمريكية خالد الدوسري، عن مستجدات القضية القائمة وحالة الدوسري المرضية، مشيرًا إلى أنَّ الدوسري لم يوفّق في البداية باختيار فريق من المحامين الأمريكيين للدفاع عنه.

وقال في تصريحات لقناة «روتانا» إنّه يتمنى تشكيل فريق آخر بإشراف مباشر من عائلته، خاصة وأنّه في الوقت الحالي من دون فريق دفاع.

وأضاف أنه تم الإعلان عن إصابة الدوسري بانفصام في الشخصية، مؤكدًا أنه قد يُملى عليه بعض الكلمات لكي يقولها دون دراية منه بمدى صحتها بسبب حالته المرضية، مطالبًا بألا يتم نشر أي مقاطع صوتية للدوسري قبل عرضها على عائلته للتعرف على شخصيته.

وذكر أن إثبات الحالة الصحية للدوسري سوف تساعد في موقفه بالقضية، مشيرًا إلى أن هناك تقارير طبية أمريكية تثبت ذلك.

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