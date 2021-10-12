بالفيديو.. مختص بشؤون المستهلك: 80% من منتجات القهوة مخالفة للاشتراطات

الرياض - محمد عبدالله - أكد المهتم بشؤون المستهلك، عبدالعزيز الخضيري، أن هناك 80% من منتجات القهوة مخالفة للاشتراطات، مشيرًا إلى أن أفضل من يعرف أساليب الغش هم الموجودون في السوق.

وقال الخضيري في تصريحات لقناة «روتانا»: «أفضل من يعرف أساليب الغش هم الموجودون في السوق وعلى الجهات الحكومية أن تستعين بالتجار الثقة، وهذه نصائحي للمستهلك».

وأضاف: «أناشد وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء مخاطبة الدول التي نستورد منها بضرورة اعتماد البن وتصنيفه قبل توريده إلينا».

وواصل: «التاجر والمستهلك وجهان لعملة واحدة، والغش التجاري على مستوى العالم موجود، ولا يمكن لأي دولة منعه نهائيًا».

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