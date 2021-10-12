“الأرصاد”: رياح وسحب رعدية تضرب منطقة جازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – جازان:

قال المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تكون رياح نشطة و سحب رعدية على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، موضحًا أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

وفي وقت سابق، كان قد أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع ظهور تشكيلات من السحب الرعدية على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف ( طريف، القريات).