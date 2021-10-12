محمد بن مسعود - الدمام - قد تسمعها لأول مرة.. استخدامات غريبة للقهوة من المؤكد ستصيبك بالصدمة عندما تعرفها!

القهوة هي محبوبة الكثير حول العالم، فهي مشروب مميز وله العديد من الفوائد على الصحة.

وفي كل عام يحتفل العالم في الأول من أكتوبر، باليوم العالمي للقهوة، ولكن هل تعلم أن هناك استخدامات مختلفة وغريبة للقهوة بعيداً عن احتسائها.

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كان الاحتفال باليوم العالمي للقهوة مختلف في الكثير من البلدان، ولكن في محاولة لتوحيد جميع هذه الاحتفالات في جميع أنحاء العالم، اختارت الدول الأعضاء في منظمة القهوة الدولية ورابطات البن، الأول من أكتوبر ليكون يوما موحدا للمشاركة والاحتفال، وذلك وفقا للموقع الرسمي لليوم العالمي للقهوة.

استخدامات القهوة

إزالة الروائح الكريهة من الثلاجة أو السيارة، ضع المطحون في أحد الجوارب القديمة واربطه في النهاية وألصقه حيث تريد أن تختفي الروائح.

صبغ الورق، اغمس الورق في مزيج من القهوة المطحونة والماء حتى تحصل على الدرجة المطلوبة.

ابعد الحشرات عن النباتات الخاصة بك مثل الرخويات والصراصير والقواقع لن تقترب من القهوة.

استخدم القهوة كسماد يعحيث إنها تعمل بطريقتين تزيد التربة من مستويات النيتروجين في التربة وتجذب الديدان، ومن المعروف أن الديدان مهمة للتربة لأنها تعمل كسماد طبيعي باستخدام عمليات الجسم الخاصة بهم.

إزالة الخدوش من الأثاث الخشبي، اغمس عودًا قطنيًا في القهوة المستعملة بينما لا تزال رطبة وافركها على الخدش حتى تختفي. اصنع شامبو للكلاب يصد البراغيث، حيث أخلط بعض مطحون القهوة في الشامبو الخاص بكلبك لتكوين رادع طبيعي للبراغيث.

استخدامات غريبة للقهوة حول العالم

تنجذب الصراصير إلى رائحة القهوة المطحونة، لذا يمكنك ملء أوعية زجاجية كبيرة بالماء ووضع أكواب صغيرة من القهوة المبللة بكل وعاء حتى تدخلها الصراصير ولا تستطيع الخروج منها.

تقليل ظهور السيلوليت مؤقتًا، اخلط القهوة المطحونة بزيت الزيتون أو اللوز لعمل مقشر، وأفركها على جسمك بحركات دائرية، ومن ثم عليك الشطف جيداً.

تعمل القهوة على تقشير البشرة حيث يمكن تحضير خلطة طبيعيّة من البن المطحون وزيت الزيتون لإزالة الجلد الميت وشدّ البشرة.

أغرب استخدامات القهوة

يتم استغلال القهوة في أن تتخلص من انتفاخ العيون، حيث يمكن للكافيين الموجود في القهوة أن يخفي بشكل مؤقت الهالات السوداء تحت العين.

تعمل القهوة على منح اللحم المشوي مذاق خاص، فكل ما يجب فعله هو عند قلي اللحوم وخاصةً الستيك، تغمس اللحمة بالبن المطحون الخشن. يمنع البن احتراق اللحمة من الخارج.

تعتبر القهوة المطحونة رائعة للتخلص من بقايا الطعام الصعبة والموجودة في الأواني والأدوات التي نستخدمها في المنزل.

تساعد القهوة على امتصاص الروائح التي تتراكم على اليد نتيجة أعمال المطبخ بشكل طبيعي وجعل رائحة اليد رائعة.

من الممكن أن تعمل القهوة على تنقية هواء الغرف وإزالة الروائح الكريهة الموجودة بها.

المصدر: رويال كوب