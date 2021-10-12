عسير.. سحب رعدية ورياح نشطة تتواصل حتى 6 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.
12 أكتوبر 2021 – 6 ربيع الأول 1443 09:32 AM
المركز الوطني: تؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل محافظات عدةعسير.. سحب رعدية ورياح نشطة تتواصل حتى 6 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.الكلمات المفتاحية
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