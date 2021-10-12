شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة ٥٠ حرفية.. محافظ ينبع يلتقى بالمشاركات في «حرفتي مهنتي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي رئيس لجنة التنمية السياحية بمكتبه بالمحافظة أمس عدد من المواطنات الحرفيات المشاركين بمبادرة حرفتي مهنتي التي اقيمت في مركز اطمئن للإرشاد الاسري بمشاركة ٥٠ حرفيه على مستوى المحافظة .

وجرى خلال اللقاء استعراض إبراز اعمالهن والإشادة بنجاح اعمالهم خلال المبادرة كما شدد المحافظ على استدامة الحرف كونها تعبر عن تراث المحافظة وأن ينبع من المحافظات المتميزة في هذا المجال.