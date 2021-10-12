محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات:
حذرت مؤسسة القلب الألمانية من أن آلام الساق تنذر بالإصابة بمرض “انسداد الشريان المحيطي” الخطير، بالإضافة إلى برودة الساق وشحوب لونها والشعور بخدر بها.
وأوضحت المؤسسة أن هذا المرض الخطير هو شكل من أشكال تصلب الشرايين يحدث عندما ينتقل الكوليسترول منخفض الكثافة LDL (الضار) من الدم ليستقر على جدران الشرايين، مشيرة إلى أنه يهاجم بصفة خاصة المدخنين ومرضى السكري والمسنين والأشخاص، الذين يعانون من السِمنة.
وشددت المؤسسة على ضرورة علاج هذا المرض على وجه السرعة لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب عليه والمتمثلة في السكتات الدماغية والغرغرينا.
ويتم علاج جانب انسداد الشريان المحيطي بواسطة الأدوية، وفي بعض الحالات قد يستلزم الأمر الخضوع للجراحة. وإلى جانب ذلك، ينبغي اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين.
كانت هذه تفاصيل خبر آلام الساق تنذر بالإصابة بـ”انسداد الشريان المحيطي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.