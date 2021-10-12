مشاكل الهضم وصعوبات في التنفس.. أبرز أعراض حساسية البيض لدى الأطفال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات:

قالت الجمعية الألمانية للحساسية والربو، إن تناول البيض يسبب استجابات تحسسية لدى بعض الأطفال، والتي تتمثل في الطفح الجلدي والحكة وتورم الوجه واحمراره وصعوبات البلع ومشاكل الهضم كالمغص والإسهال والغثيان والقيء والانتفاخ.

وأضافت الجمعية، أنه في الحالات الشديدة يعاني الطفل من مشاكل بالدورة الدموية وصعوبات تنفس فيما يعرف بالصدمة التحسسية، التي تشكل خطرا على الحياة.و لتجنب هذه المخاطر الجسيمة، ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للتحقق من إصابة الطفل بالحساسية تجاه البيض، وذلك عن طريق اختبار الدم والاختبارات الجلدية.