محمد بن مسعود - الدمام - رئيس اللجنة الصناعية: إستراتيجية وزارة الاستثمار فتحت المجال للمستثمر المحلي والأجنبي قال رئيس اللجنة الوطنية الصناعية إبراهيم الشيخ؛ إن ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي دلالة على رجوع الاقتصاد إلى سابق عهده. ولفت الشيخ؛ إلى أن مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي ارتفع خلال شهر أغسطس بنسبة 5.8%. وأضاف في مداخلة بقناة الإخبارية، أن إستراتيجية وزارة الاستثمار فتحت المجال للجميع سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي؛ للاستفادة من الادخارات الداخلية. 12 أكتوبر 2021 – 6 ربيع الأول 1443 08:34 AM رئيس اللجنة الصناعية: إستراتيجية وزارة الاستثمار فتحت المجال للمستثمر المحلي والأجنبي إبراهيم الشيخ: ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي دلالة على رجوع الاقتصاد إلى سابق عهده إبراهيم الشيخ: ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي دلالة على رجوع الاقتصاد إلى سابق عهده قال رئيس اللجنة الوطنية الصناعية إبراهيم الشيخ؛ إن ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي دلالة على رجوع الاقتصاد إلى سابق عهده. ولفت الشيخ؛ إلى أن مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي ارتفع خلال شهر أغسطس بنسبة 5.8%. وأضاف في مداخلة بقناة الإخبارية، أن إستراتيجية وزارة الاستثمار فتحت المجال للجميع سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي؛ للاستفادة من الادخارات الداخلية. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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