عالمياً.. إصابات كورونا تتجاوز 238.26 مليون حالة

تجاوز عدد المصابين بفيروس “كورونا” على مستوى العالم 238.26 مليون نسمة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الوباء، إلى 5 ملايين و64007 حالات، بحسب إحصاء لـ “رويترز”.
وتمّ تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.
12 أكتوبر 2021 – 6 ربيع الأول 1443 08:28 AM
سُجّلت في أكثر من 210 دول منذ اكتشاف أولى حالاتعالمياً.. إصابات كورونا تتجاوز 238.26 مليون حالة
تجاوز عدد المصابين بفيروس “كورونا” على مستوى العالم 238.26 مليون نسمة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الوباء، إلى 5 ملايين و64007 حالات، بحسب إحصاء لـ “رويترز”.
وتمّ تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.الكلمات المفتاحية
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