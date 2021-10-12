عالمياً.. إصابات كورونا تتجاوز 238.26 مليون حالة

محمد بن مسعود - الدمام - سُجّلت في أكثر من 210 دول منذ اكتشاف أولى حالات

تجاوز عدد المصابين بفيروس “كورونا” على مستوى العالم 238.26 مليون نسمة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الوباء، إلى 5 ملايين و64007 حالات، بحسب إحصاء لـ “رويترز”.

وتمّ تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.