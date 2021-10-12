إنستغرام يختبر خاصية لإخطار المستخدمين بانقطاع الخدمة

أعلن القائمون على خدمة إنستغرام؛ التابع لشركة فيسبوك، أمس الإثنين، أنهم يختبرون خاصية لإخطار المستخدمين بانقطاع الخدمة أو المشكلات الفنية بشكل مباشر على تطبيق مشاركة الصور.
ويأتي ذلك بعد أيامٍ من تعطل خدمات عملاق شبكات التواصل الاجتماعي مرتين في أقل من أسبوع، وجاء في تدوينة لتطبيق إنستغرام أن الاختبار سيجري في الولايات المتحدة، وسيستمر لبضعة أشهر.
وحال انقطاع الخدمة ست ساعات في الرابع من أكتوبر الجاري، دون وصول مستخدمي خدمات الشركة البالغ عددهم 3.5 مليار، إلى وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات المراسلة، وهو ما شمل واتساب وإنستغرام وماسنجر.
وفي وقتٍ سابق الإثنين، واجه عديدٌ من المستخدمين مشكلات مع إنستغرام، بحسب تقارير المستخدمين على مجموعة مراقبة الإنترنت “داون ديتكتور”.
وتخطط الشركة أيضاً لطرح خاصية ستساعد في التسهيل على الأشخاص معرفة ما إذا كانت حساباتهم معرّضة لخطر التعطيل.
12 أكتوبر 2021 – 6 ربيع الأول 1443 08:27 AM
بعد أيام من تعطل خدمات عملاق شبكات التواصل الاجتماعي مرتينإنستغرام يختبر خاصية لإخطار المستخدمين بانقطاع الخدمة
أعلن القائمون على خدمة إنستغرام؛ التابع لشركة فيسبوك، أمس الإثنين، أنهم يختبرون خاصية لإخطار المستخدمين بانقطاع الخدمة أو المشكلات الفنية بشكل مباشر على تطبيق مشاركة الصور.
ويأتي ذلك بعد أيامٍ من تعطل خدمات عملاق شبكات التواصل الاجتماعي مرتين في أقل من أسبوع، وجاء في تدوينة لتطبيق إنستغرام أن الاختبار سيجري في الولايات المتحدة، وسيستمر لبضعة أشهر.
وحال انقطاع الخدمة ست ساعات في الرابع من أكتوبر الجاري، دون وصول مستخدمي خدمات الشركة البالغ عددهم 3.5 مليار، إلى وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات المراسلة، وهو ما شمل واتساب وإنستغرام وماسنجر.
وفي وقتٍ سابق الإثنين، واجه عديدٌ من المستخدمين مشكلات مع إنستغرام، بحسب تقارير المستخدمين على مجموعة مراقبة الإنترنت “داون ديتكتور”.
وتخطط الشركة أيضاً لطرح خاصية ستساعد في التسهيل على الأشخاص معرفة ما إذا كانت حساباتهم معرّضة لخطر التعطيل.الكلمات المفتاحية
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