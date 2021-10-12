بعد انتشار فيديو المطاردة.. المرور يعلن القبض على قائد المركبة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المرور السعودي، القبض على قائد مركبة، بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثّق لحظات اعتراضه لسائق آخر على أحد الطرق العامة في المملكة.

وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر»: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته لجهة الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

وظهر في مقطع الفيديو، قائد المركبة وهو يصطدم بالمركبة الأخرى في مشهد مؤسف؛ حيث عرَّض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وطالب مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة القبض على قائد المركبة وتحويله للنيابة العامة.

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