أب يعنف أولاده ومطالبات بالقبض عليه.. والعنف الأسري يتفاعل

الرياض - محمد عبدالله - تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع مطالبات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بضرورة القبض على أحد الآباء وذلك بعد تعنيفه لأولاده.

وانتشر في الآونة الأخيرة هاشتاج (#انقذو_فتو_وتالا_من_ابوهم، و#القوا_القبض_على_حمدالعميري)، وذلك بعد انتشار صور للأطفال؛ حيث تتم معاملتهم معاملة سيئة.

وقالت إحدى المشاركات في الهاشتاج: «أكثر من مرة يهدد الأم والأطفال بالقتل وعندي محادثات وتسجيلات بصوته وهو يتعاطى، حتى أهله ما يدرون عنه وكم مرة تشتكي وما يقدرون يوصلون له الموضوع ما يسكت عنه الكل يشارك راح يكملون سنة مخطوفين ولا أحد قدر يوصل له».

ورد الحساب الرسمي لمركز بلاغات العنف الأسري عبر حسابه على موقع «تويتر»: «موجودون لخدمتكم، نأمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، شاكرين لك».

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