محمد بن مسعود - الدمام - شاهد: إيفانكا ترامب وزوجها يتبادلان القبلات الحميمة بصورة رومانسية نشرت وسائل إعلام محلية، صورة لإبنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ​إيفانكا ترامب​ أثناء قضائها عطلتها الصيفية مع زوجها جاريد كوشنر . وظهر كوشنر و ​إيفانكا في الصورة يتبادلان القبلات الحميمة والإبتسامات ويستمتعان بالشمس والهواء الصيفي . قد يهمك ايضاً كما وارتدت ​إيفانكا مايوه باللون البنفسجي مرسوماً عليه ورودوفوقه غطاء بحر من الدانتيل باللون الأبيض ونسقته معه نظارات شمسية سوداء، ولفت شعرها إلى الوراء بتسريحة كعمة . ماري إيفانكا ترامب هي سيدة أعمال أمريكية، وعارضة أزياء سابقةولدت 30 أكتوبر 1981 م. وهي ابنة الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة دونالد ترامب من زوجته عارضة الأزياء السابقة ايفانا. وهي نائبة الرئيس التنفيذي في منظمة ترامب، حيث يتركّز عملها في إدارة العقارات والفنادق التابعة للشركة.

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