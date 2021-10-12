محمد بن مسعود - الدمام - امرأة تستيقظ على صوت اصطدام جسم غريب بمنزلها.. وعندما شاهدته كانت الصدمة!

استيقظت امرأة على صوت اصطدام جسم غريب بمنزلها وسقوطه على السرير بجوارها، لكن الصدمة كانت عندما التفتت لتجد بجوارها قطعة من نيزك سقطت من السماء.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن امرأة من مقاطعة كولومبيا البريطانية بكندا استيقظت على صوت اصطدام جسم غريب بسقف منزلها وغبار على وجهها، وعندما قفزت من سريرها وأضاءت مصباح غرفة نومها وجدت قطعة من نيزك اخترقت السقف وسقطت بجوارها مباشرة.

قد يهمك ايضاً

وأشارت إلى أن “روث هاميلتون” وجدت أن القطعة الصخرية التي هي جزء من نيزك سقطت على وسادتها بجوار رأسها.

وتحدثت عن أنها اتصلت بالشرطة وتواصلت مع شركة إنشاءات بجوارها لسؤالها عما إذا كانت تلك الصخرة سقطت من مبانيها، لكن عمال بالشركة أخبروها بمشاهدة جسم لامع في السماء وانفجاره في تلك الليلة.

ولفتت الصحيفة إلى أن شركة التأمين تنظر حاليا فيما إذا كانت الأضرار الناجمة عن أجسام فضائية مشمولة في التأمين، خاصة أن القطعة الصخرية التي سقطت من السماء تسببت في أضرار لسقف المنزل وهو الأمر الذي لم يمر على شركة التأمين من قبل.