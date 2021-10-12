محمد بن مسعود - الدمام - احذر جيدًا.. البيض يبدو أنه “صحي” لكنه في هذه الحالة يزيد من خطر “السرطان الشديد” بنسبة عالية جدا

من المقرر أن يتزايد عبء السرطان نتيجة التراكم الشديد في NHS ، لكن التوصيات الغذائية للوقاية من المرض قد تكون متضاربة. يمكن لطعام واحد يبدو أنه صحي أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 70 في المائة.

يعتبر التعامل بجدية مع النظام الغذائي خطوة حاسمة في إدارة السرطان في أي مرحلة من مراحل المرض. يمكن لما نضعه في أجسامنا أن يملي علينا فرصنا في البقاء على قيد الحياة ، لكن الإرشادات الغذائية ليست دائمًا موجزة. يمكن أن يزيد أحد الأطعمة التي غالبًا ما يوصف بأنه غني بالمغذيات من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا القاتل بنسبة تصل إلى 70 بالمائة.

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العديد من الباحثين غير مقتنعين بالبحث الذي يدعم أهمية الكولين الغذائي في الوقاية من السرطان.

في الواقع ، حذر البعض من أن بعض الأنظمة الغذائية التي تركز على تناول البيض يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا “العدواني” .

كان تناول الكولين غير الكافي للدهون ، وهو مكون رئيسي للبيض ، مرتبطًا في السابق بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض مميتة.

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 47896 رجلاً أن تناول الكولين المرتفع يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا القاتل بنسبة 70 في المائة ، مقارنةً بالرجال الذين تناولوا كميات أقل من الكولين.

تم تعريف تناول كميات كبيرة على أنه أي شيء من 500 ملغ في اليوم ، وهو المدخول اليومي الموصى به للرجال. من ناحية أخرى ، يُنصح النساء بـ 424 مجم من الكولين يوميًا.

سرطان

السرطان: تناول كميات كبيرة من الكولين قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان شديد (الصورة: جيتي)

تشمل المصادر الغذائية الأخرى للكولين اللحوم والحليب والدواجن.

أوضح الباحثون في الدراسة: “الكولين يتركز بشكل كبير في خلايا سرطان البروستاتا ، وقد تم التأكيد على تركيز الكولين في الدم مع زيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.”

على الرغم من النتائج المثيرة للقلق ، يعتبر الكولين “عنصرًا غذائيًا أساسيًا” ، وبالتالي يوصى به للصحة المثلى.

جادلت بعض الدراسات أن المغذيات ضرورية للنمو المعرفي ، مع القلق الأكبر المرتبط بالأدمغة القاتلة.

تم ربط قلة تناول المغذيات سابقًا بتطور الكبد الدهني وتلف الكبد.

جادلت إيما ديربيشاير مؤخرًا في مجلة BMJ Nutrition، Prevention & Health أن نقص الكولين قد يكون أزمة صحية عامة ناشئة.

لكن الأطعمة الغنية بالكولين ليست الوحيدة المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا العدواني.

أظهرت الدراسات أيضًا وجود ارتباط بين تناول الدهون المشبعة وزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

وقد أبلغت هذه النتائج عن اقتراحات مفادها أن اتباع نظام غذائي نباتي يمكن أن يكون أكثر حماية ضد المرض الفتاك.

يقول الدكتور برادلي ماكجريجور ، أخصائي الأورام في معهد دانا فاربر للسرطان التابع لجامعة هارفارد ، إن الأدلة المتزايدة تشير إلى أن النظام الغذائي النباتي هو الأكثر وقاية.

قال: “ليس هناك نظام غذائي معجزة لسرطان البروستاتا.

“ولكن بينما نتعلم المزيد عن الدور الذي يلعبه النظام الغذائي في الوقاية من الأمراض ، هناك أدلة متزايدة على أن النظم الغذائية النباتية قد تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بل وتساعد في إبطاء انتشاره.

تشير الأبحاث إلى أن النظام الغذائي النباتي يمكن أن يكون هو الأكثر وقاية لأنه يحتوي على عدد أقل من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول والدهون المشبعة.

يوضح الطبيب ماكجريجور: “ليس من الواضح ما إذا كانت بعض الأطعمة أو التركيبات ، وكميات محددة وعوامل أخرى مثل التمارين المنتظمة والحفاظ على وزن صحي هي الأسباب الحقيقية”.

يمكن أيضًا العثور على الدهون المشبعة الغذائية ، المرتبطة بكميات أعلى من الكوليسترول في الدم ، في البيض.

في إحدى الدراسات ، لاحظ الباحثون: “ارتبط تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة المعدلة للدهون بزيادة عدوانية الكمبيوتر الشخصي ، مع ما يشير إلى وجود تأثير قوي في الرجال الذين لا يستخدمون الستاتين.

“كان الارتباط بين تناول الكوليسترول الكلي المعدل للدهون وعدوانية الكمبيوتر أكثر وضوحًا.”

تعمل الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون على تغيير المنطقة الأحيائية الدقيقة ، والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى تنشيط المسارات المؤيدة للالتهابات.

يحتل سرطان البروستات المرتبة الثانية بعد سرطان الجلد باعتباره أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين الرجال.

يتميز الورم الخبيث بوجود خلايا غير طبيعية تنمو بشكل لا يمكن السيطرة عليه وتشكل أورامًا يمكن أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.