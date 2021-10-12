محمد بن مسعود - الدمام - في مدرسة إسلامية.. جلد “طالبة” من قبل 4 معلمين بعد ضبطها وهي تمارس المحضور..(فيديو)

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مقطع فيديو يوثق جلد طالبة في مدرسة إسلامية بنيجيريا من قبل أربعة معلمين، بعد أن تم ضبطها وهي تشرب “الكحول”.

وقالت الصحيفة: “يُظهر المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع على الإنترنت أربعة رجال مسلحين بأشياء تشبه العصا، وهو يحيطون بالفتاة الصغيرة التي تجثو على الأرض”.

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وأضافت: “قام الرجال بجلد الطالبة بوحشية، ويمكن رؤيتها وهي ترفع يديها في محاولات متكررة لحماية نفسها من الهجوم العنيف الذي جعل حجابها يسقط”.

ونقلت “بي بي سي” عن والد الطالبة التي تعرضت للجلد، قولها: إنه “وافق على الجلد بعد أن شعر بالضيق عندما شاهد مقطع فيديو لابنته تشرب الكحول”.

وتابع بقوله: “لقد أبلغت المدرسة بالحادث وطلبت منهم شخصيًا أن يعاقبوها بالعقوبة المناسبة، وأصررت على وجوب أن أكون حاضرًا عند تنفيذها”.

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