محمد بن مسعود - الدمام - بحيبح يخرج عن صمته ويفتح النار على هادي والأحمر ويكشف عن مصير مأرب

فتح الباحث في العلوم السياسية، عبدالوهاب بحيبح، النار على رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ونائبه علي محسن الاحمر، مؤكداً على أن محافظة مارب خسرت دولة الإمارات التي كانت منظومتها الدفاعية تُسقط كل صواريخ المليشيا الحوثية.

وأوضح في نشر على صفحته بالفيسبوك، أطلع عليه “المشهد اليمني”، بأنه ” لا يمكن لأي قضية أن تنتصر وعلى رأسها هادي أو الأحمر”.

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وأضاف: “لن تنتصر قضية على رأسها هادي ومحسن، ولن تقوم لدولة قائمة يقودها تجار الحروب من زعامات حزبية وقبلية وسياسية ودينية، يتاجرون بقضية شعب ويقتاتون على ألم ومعاناة أمة، ويديرون الدولة من الخارج منذ سبعة أعوام ويتحكمون في كل شيء، ويحيكون الخطط والمؤامرات على بعضهم البعض”.

وقال في منشور آخر، بأن “الإمارات لم تكن موجودة ولا مسؤولة عن سقوط نهم والجوف وقانية وماهلية ورحبة والقنذع وبيحان وعسيلان وعين وحريب وصولا إلى ملعاء والغيول، وحصار العبدية، بل إنها حينما كانت موجودة في مأرب كانت صواريخ الحوثي تتفجر بالجو بفعل منظومتها الجوية”.

وأشار أن العدو الحقيقي هو من فك تلك الجبهات ولم يحاسبوا عليها ولا يزالون في مناصبهم إلى اليوم.

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار المعارك بكافة جبهات المحافظة الجنوبية والغربية والشمالية الغربية بين الجيش اليمني والقبائل من جهة والمتمردين الحوثيين، الذي يواصلون استهداف الاحياء السكنية بالصواريخ البالستية، من جهة أخرى.