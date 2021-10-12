بيان جديد للتحالف حول ما يجري في العبدية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد العميد تركي المالكي، متحدث التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن عمليات التحالف الجوية على مدى 18 يومًا أوقفت اقتحام ميليشيا الحوثي للعبدية.

وأضاف المالكي: نفذنا 118 استهدافًا لحماية المواطنين اليمنيين بالعبدية خلال الـ٩٦ ساعة الماضية، حيث تم تدمير 15 آلية عسكرية للميليشيا، وخسائر بشرية تجاوزت 400 عنصر إرهابي خلال الـ96 ساعة الماضية بالعبدية.

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وتابع أنه على المنظمات الأممية والغير حكومية تحمل مسؤولياتها الإنسانية تجاه المدنيين المحاصرين بالعبدية.