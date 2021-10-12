محمد بن مسعود - الدمام - طرق بسيطة لحمايتك من السكتة الدماغية والتحكم بضغط الدم

تحدث الإصابة بالسكتة الدماغية كل خمس دقائق في المملكة المتحدة ، ويصاب 100000 شخص بالسكتات الدماغية كل عام. السكتة الدماغية هي حالة طبية خطيرة تهدد الحياة وتحدث عندما ينقطع تدفق الدم عن جزء من الدماغ ، ومن المهم التصرف بسرعة في حالة ظهور علامات السكتة الدماغية.

هناك حوالي 1.3 مليون ناجٍ من السكتة الدماغية في المملكة المتحدة ، وستعتمد أعراضك على الجزء المصاب من دماغك ومدى الضرر.

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تقول Mayo Clinic أن “معرفة عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ، واتباع توصيات طبيبك واعتماد أسلوب حياة صحي” هي أفضل الخطوات التي يمكنك اتخاذها للوقاية من السكتة الدماغية.

يضيف الموقع الصحي أنه إذا كنت قد أصبت بسكتة دماغية أو نوبة إقفارية عابرة ، فهناك تدابير قد تساعد في منع سكتة دماغية أخرى.

ويشير إلى أن “رعاية المتابعة التي تتلقاها في المستشفى وبعد ذلك قد تلعب أيضًا دورًا”.

بشكل عام ، تتضمن توصيات نمط الحياة الصحي التحكم في ارتفاع ضغط الدم ، وتغييرات نمط الحياة الصحية ، وغالبًا ما تستخدم الأدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

يقول الموقع أيضًا أن تناول كميات أقل من الكوليسترول والدهون ، وخاصة الدهون المشبعة والدهون المتحولة ، قد يقلل من التراكم في الشرايين.

إذا كنت تدخن ، فإن الإقلاع عن تعاطي التبغ يقلل من خطر الإصابة بسكتة دماغية.

لمنع السكتات الدماغية ، يمكنك أيضًا اتباع نظام غذائي يحتوي على خمس حصص أو أكثر من الفاكهة أو الخضار يوميًا.

تساهم زيادة الوزن في عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الأخرى ، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية .

يقول مستشفى مايو كلينيك أن الهوائية ممارسة يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية في نواح كثيرة.

يمكن أن تؤدي التمارين الرياضية إلى خفض ضغط الدم وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد وتحسين الصحة العامة للأوعية الدموية والقلب.

إذا كنت مصابًا بداء السكري ، يجب أن تحافظ على نظام غذائي جيد. يمكن أن تساعدك ممارسة الرياضة وفقدان الوزن في الحفاظ على نسبة السكر في الدم في نطاق صحي.

ويضيف الموقع: “إذا كانت عوامل نمط الحياة لا تبدو كافية للسيطرة على مرض السكري لديك ، فقد يصف لك طبيبك دواءً لمرض السكري”.

يحذر الموقع الصحي أيضًا من أن استهلاك الكحول بكثرة يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية وأنواع معينة من السكتات الدماغية.

يجب عليك أيضًا تجنب “بعض عقاقير الشوارع ، مثل الكوكايين والميثامفيتامين” ، لأنها عوامل خطر مؤكدة للإصابة بسكتة دماغية

قد يوصي طبيبك أيضًا بدراسة النوم إذا كنت تعاني من أعراض انقطاع النفس الانسدادي النومي ، كما يقول الموقع.

انقطاع النفس الانسدادي النومي هو اضطراب في النوم يتسبب في توقفك عن التنفس لفترات قصيرة بشكل متكرر أثناء النوم .

تختلف علامات وأعراض السكتة الدماغية من شخص لآخر ، ولكنها تبدأ عادةً فجأة. تشمل أعراض السكتة الدماغية الرئيسية تغييرات في الوجه. قد يكون وجهك قد سقط على جانب واحد ، أو قد لا يتمكن الشخص من الابتسام ، أو قد تدلى فمه أو عينه.

قد تظهر العلامات أيضًا على الذراعين – “قد لا يكون الشخص قادرًا على رفع كلتا ذراعيه والاحتفاظ بهما هناك بسبب ضعف أو تنميل في ذراع واحدة” وفقًا لـ NHS .

قد يكون كلامهم غير واضح أو مشوه ، “أو قد لا يكون الشخص قادرًا على التحدث على الإطلاق على الرغم من أنه يبدو مستيقظًا” و “قد يواجهون أيضًا مشاكل في فهم ما تقوله لهم” ، يضيف الجسم الصحي.