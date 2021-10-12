محمد بن مسعود - الدمام - “القربي” يعلن بيأس اليمنيين من عدم جدية العالم في وقف الحرب رغم صرف مئات الملايين

المح الدكتور أبو بكر القربي، وزير الخارجية اليمني الاسبق، بيأس اليمنيين من عدم جدية العالم في وقف الحرب، على الرغم من صرف مئات الملايين.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، رصدها “اليمن السعيد”، “منذ بداية أزمة اليمن صرفت مئات الملايين من قبل دول ومنظمات على مراكز ومنظمات ومسارات موازية متعددة لحلها دون تحقيق جدوى منها”.

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وأضاف: “بينما كان الاولى توجيهها نحو مشاريع تنموية تخفف من معاناة الحرب ليشعر اليمنيون بجدية العالم في تخفيف معاناتهم ودفعهم للتفاوض لوقف الحرب ورفع الحصار”؛ حد تعبيره.

يأتي ذلك بعد انتقادات موجهة نحو أموال الاغاثة الانسانية التي تتلقاها المنظمات بإسم اليمن، فيما يذهب ثلاثة أرباع منها كنفقات تشغيلية، ولا يصل الا الفتات للمحتاجين، في ظل أسوأ أزمة انسانية في العالم يعيشها ملايين اليمنيين.