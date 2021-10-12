محمد بن مسعود - الدمام - في هذه المحافظة اليمنيية.. العثور على جثة معلم مقتولا بظروف غامضة

قالت مصادر محلية ان مواطنين عثروا على جثة أحد المعلمين قتيلا بمحافظة إب وسط البلاد. وأكدت المصادر انه تم العثور على المعلم “محمد أمين العميسي” ويعمل في إحدى مدارس مديرية بعدان قتيلا في مديرية بعدان شرق محافظة إب بظروف وملابسات غامضة. قد يهمك ايضاً وبحسب الأهالي فقد نقلت الجثة إلى ثلاجة إحدى مشافي مدينة إب، بعد وصول فريق البحث الجنائي إلى المنطقة. وتشهد محافظة اب والواقعة تحت سلطة مليشيات الحوثي انفلاتا امنيا كبيرا .

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