محمد بن مسعود - الدمام - ورد للتو : مصرع قيادي حوثي بارز رفقة نجله في معارك مأرب
كشفت مصادر ميدانية ان قيادي حوثي لقي مصرعه، برفقة ولده، أثناء المعارك المحتدمة غربي محافظة مارب شمال شرقي اليمن.
وقالت المصادر إن القيادي الحوثي، عبدالملك المتوكل، لقي مصرعه، خلال معارك اليومين الماضيين، في جبهة الكسارة، غربي محافظة مارب.
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وأوضحت المصادر، أن القيادي المتوكل، والذي ينتحل صفة عميد لقي مصرعه إلى جانب ولده، يوم أمس، حيث كان يشارك في معارك مارب، بعد أن تخلى عن مهنته السابقة.
إلى ذلك، نعى ناشطون حوثيون، القيادي المتوكل، حيث أكدوا مصرعه في معارك مارب يوم الإثنين الماضي.
يذكر ان المتوكل كان يعمل محاميا قبل ان يصبح احد قيادات المليشيات الحوثية الميدانية .
وتشهد عدد من جبهات محافظة مارب، معارك عنيفة، منذ نحو 8 أشهر متواصلة، خسرت خلالها مليشيا الحوثي مئات القتلى والجرحى بينهم قيادات بارزة.
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