محمد بن مسعود - الدمام - مكوّن معجزة ينظم مستوى سكر الدم ويمنع الإصابة بالسكتات الدماغية والزهايمر ويعالج القلق والاكتئاب وفوائد مذهلة لا غنى عنها
زيت الزيتون هو زيت ناتج من عصر أو ضغط ثمار الزيتون، وهي شجرة تنمو في حوض البحر الأبيض المتوسط؛ يستعمل زيت زيتون في الطبخ والصيدلة والطب، وفي إشعال المواقيد الزيتية وفي الصّابون. زيت الزيتون مستعمل بكثرة لكونه غذاء صحي غني بالدّهون المفيدة والفيتامينات. وتعتبر 85% من الدهون الموجودة فيه صديقة للقلب، كما تساعد في التقليل من نسبة الكوليسترول في الدم.
يعتبر زيت الزيتون من أشهر الزيوت في العالم وأكثرها فائدة واستخداماً، ويستخرج عن طريق عصر ثمار شجرة الزيتون.
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ويحتوي الزيتون على عناصر غذائية مهمة جداً للصحة و الجسم، ومن فوائد زيت الزيتون:
يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.
يساعد في القضاء على جرثومة الملوية البوابية.
يساعد في تنظيم مستوى سكر الدم.
يعزز من كثافة العظام.
يقلل من التهاب المفاصل وتورمها.
يساهم في علاج القلق والاكتئاب.
يقلل من الأعراض المزعجة لمتلازمة الأيض.
يعزز من قدرات الدماغ على التفكير والتحليل والفهم والتذكر.
يمنع الإصابة بالزهايمر.
التقليل من خطر الإصابة بأي أمراض قد تضر بالكبد.
يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.
الحفاظ على ضغط الدم ومنع الإصابة بتصلب الشرايين.
يعزز من صحة القلب والجهاز الدوراني.
يساعد على التخفيف من الأعراض المرافقة لأمراض الأمعاء الالتهابية.
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