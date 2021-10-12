محمد بن مسعود - الدمام - اليمن السعيد ينشر اخر التطورات الميدانية بجبهة العبدية في مارب

ابلغ مصدر عسكري عن اخر التطورات الميدانية بجبهة العبدية في مارب. وقال استمرار المعارك العنيفة والمشتعلة بجبهات العبدية اثر الهجومات المتتالية والمستميتة لجماعة الحوثي. قد يهمك ايضاً ويضيف محاولين تحقيق اي تقديم يتم التصدي لهم من قبل بني عبد ومن معهم من الابطال المساندين لهم. واختتم مع استمرار القصف الجوي لطيران التحالف العربي.

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