محمد بن مسعود - الدمام - تعرف ماذا قال الشاب العدني عمرو ياسين بعد زواجه من الفنانة هاجر نعمان (صورة) اعلن الشاب العدني عمرو ياسين زواجه من فنانة شاب من محافظة تعز وسط البلاد. وقام ياسين بالزواج من الفنانة هاجر نعمان اليوم في احدى القاعات. قد يهمك ايضاً وقال عمرو ياسين في منشور على حائطه بالفيسبوك ينشره كريتر سكاي كما جاء:

الحمد لله دائماً وابداً أن جمعني بمن احب ♥️ لا بد ما ألقاك وتلقاني وتأتي أنت أو آتي إليك ???? فرحتي خلفها دعوات والداي و ناس امنت بحبنا

واخوة واصدقاء وقفوا معي وتمت ليلة من اجمل ليالي حياتي في #القاهرة شكرًا لكل الناس اللي ساندتنا و وقفت معانا ولكل من بارك برسالة او منشور يا حبايب ????

محبتي لكم ♥️????

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف ماذا قال الشاب العدني عمرو ياسين بعد زواجه من الفنانة هاجر نعمان (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.