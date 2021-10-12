الحصيني يحدد موعد دخول الوسم.. ويكشف عن أجوائه

الرياض - محمد عبدالله - قال عبدالعزيز الحصيني، عضو لجنة الحالات المطرية بالسعودية «تسميات«، إن موعد دخول «الوسم» يوم السبت المقبل، لافتًا إلى أن ما قبله بواكير الوسم فقط.

وأوضح الحصيني أن الوسم ينتظره العرب على أحر من الجمر، وهو جميل في اسمه وسحابه ومطره وجوه ونباته، يوازي شهرته «سهيل».

ويضيف أن الوسم من أهم مواسم الأمطار عند سكان الجزيرة العربية ويتتبع العرب فيه أخبار الأمطارن وذلك لأهمية ذلك عندهم خاصة أهل المواشي والحلال، ومدته 52 يوماً، والنجم الأول من المربعانية حكماً وفعلاً يعتبر من الوسم.

وبيّن الحصيني أن الوسم هو النوء الذي يحل بعد سهيل مباشرةً، ويأتي بعده نوء المربعانية، وهو ليس نجماً إنما هو صفة اتصفت بها مجموعة الأيام التي تهطل فيها الأمطار.

وأشار إلى أن نجومه أربعة؛ هي: العواء والسماك والغفر ثم الزبانا، مع اعتبار النجم الأول من المربعانية من الوسم حكماً وفعلاً وسُميَ بذلك لأنه يسم الأرض بالإخضرار؛ ففيه تنبت الأعشاب المتنوعة والجميلة التي تصلح للرعي، وتنبت فيه الكمأة وسيوله تجرح الأرض فيترك فيها وسوماً من قوة سيولة.

وأوضح الحصيني أن من أهم علاماته تتغير فيه حركة السحب من الغرب إلى الشرق بعد أن كانت في الصيف تتحرك من الشرق إلى الغرب.

كما لفت إلى أنه مع دخول الوسم تبدأ المنخفضات الجوية بالتأثير في المملكة ودول الخليج، تميل الأجواء فيه نهاراً في ثلثه الأول للاعتدال، والثلث الثاني يكون معتدلاً، وآخره يبرد، إذا وافق تقدم كتلة باردة.