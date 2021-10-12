شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل 155 مشربية و20 ألف حافظة ماء زمزم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقائية البيئية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تشغيل 155 مشربية رخامية و20 ألف حافظة لسقيا ماء زمزم في المسجد الحرام، والتي توقفت عن العمل خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا ، وذلك مع تطبيق كافة الإجراءات الصحية والاحترازية المعتمدة من قبل الجهات المختصة.

وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقائية البيئية محمد الجابري أن عودة المشربيات والحافظات جاءت بعد ارتفاع نسبة التحصين بين المواطنين والمقيمين، والتزام قاصدي المسجد الحرام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية. وأوضح أن المشربيات الرخامية التي تمت إعادة تشغيلها داخل المسجد الحرام يصل عددها لأكثر من 97 مشربية رخامية و48 مشربية رخامية على أعمدة الدور الأرضي والأول بمجموع 145 مشربية مخصصة لماء زمزم المبارك، مبيناً أن عدد المشربيات الرخامية بساحات المسجد الحرام يصل إلى 10 مشربيات، مشيراً إلى استحداث مشربيات جديدة في الدورَين الأول والثاني والمسعى في التوسعة السعودية الثانية بالمسجد الحرام، وكذلك في بدروم المسجد الحرام والساحات الشمالية، واستبدال جميع المشربيات «الفايبر جلاس» بمشربيات رخامية جديدة بسطح المسجد الحرام.

وأفاد الجابري بأن عدد حافظات ماء زمزم بالمسجد الحرام يصل إلى أكثر من 20 ألف حافظة، ومتوسط الاستهلاك اليومي لماء زمزم في المسجد الحرام يصل إلى 1633030 متراً مكعباً يومياً.