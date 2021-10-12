شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع وزراء العراق وفنزويلا وغواتيمالا والجزائر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس، وزير خارجية جمهورية العراق د. فؤاد حسين، وذلك على هامش مؤتمر حركة عدم الانحياز في العاصمة الصربية بلغراد.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الأخوة الراسخة والتعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين، ومناقشة تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك والسفير غير المقيم لدى صربيا وكرواتيا أسامة داخل الأحمدي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

والتقى وزير الخارجية، أيضا، وزير خارجية جمهورية فنزويلا فيليكس بلاسينسيا، وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وعلى هامش المؤتمر أيضا، التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية جمهورية غواتيمالا بيدرو برولو فيلا، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

كما التقى وزير الخارجية، الوزير الأول وزير المالية في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أيمن بن عبدالرحمان، وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية والتعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين، ومناقشة تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين.