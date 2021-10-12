شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يبعث برسالة لرئيس كوت ديفوار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ برسالة إلى رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا.

وسلم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي، خلال استقبال وزير الدولة وزير الدفاع الإيفواري تيني براهيما واتارا له في أبيدجان.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المملكة وكوت ديفوار وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، وأدان وزير الدفاع الإيفواري استمرار محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية تهديد أمن المملكة ومطاراتها واستهدافها المدنيين والمقيمين.