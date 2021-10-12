شكرا لقرائتكم خبر عن د. القصبي يلتقي وزير الخارجية الإيطالي ووزراء تجارة كوريا الجنوبية وسنغافورة وإندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير التجارة د. ماجد بن عبدالله القصبي، في مدينة سورينتو الإيطالية أمس، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، ووزير التجارة الكوري الجنوبي يو هان كو، ووزير التجارة السنغافوري جان كيم يونج، ووزير التجارة الإندونيسي محمد لطفي، وذلك على ضوء انعقاد الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين التي تستضيفها إيطاليا، وبحث معهم سبل تنمية العلاقات الاقتصادية وبحث فرص التعاون، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتطوير الفرص الاستثمارية وترجمتها إلى شراكات ملموسة، بالإضافة إلى بحث ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.