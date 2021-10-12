شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 3 منشآت لتجاوزات «احترازية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت إدارة صحة البيئة ممثلة في الفترة المسائية ٣ مطاعم وصيدلية خلال جولاتها الرقابية مساء أمس الأول للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس «كوفيد 19»، ضمن حملاتها الرقابية للحد من انتشار فيروس كورونا

ومن جانب آخر، واصلت بلدية غرب الدمام ممثلة بإدارتي النظافة والكراجات، جهودها في رفع وإزالة الحواجز الخرسانية والملوثات البصرية العشوائية، وذلك استمرارا لأعمالها في معالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين جودة الحياة بالمحافظة.

وكانت إدارة الرقابة والنظافة العامة وبالتعاون مع الأمن الوقائي بشرطة الظهران أزالت ٣٢ مخيما وصندقة بعد إشعار أصحابها بضرورة الإزالة، وذلك ضمن أعمال الحفاظ على المظهر العام. فيما واصلت إدارة الأسواق وبالتعاون مع صحة الشرقية والأمن الوقائي الجولات الميدانية على مساكن العمالة للتأكد من استيفاء الشروط.