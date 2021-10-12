اخبار السعوديه

إغلاق 3 منشآت لتجاوزات «احترازية»

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 3 منشآت لتجاوزات «احترازية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت إدارة صحة البيئة ممثلة في الفترة المسائية ٣ مطاعم وصيدلية خلال جولاتها الرقابية مساء أمس الأول للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس «كوفيد 19»، ضمن حملاتها الرقابية للحد من انتشار فيروس .

ومن جانب آخر، واصلت بلدية غرب الدمام ممثلة بإدارتي النظافة والكراجات، جهودها في رفع وإزالة الحواجز الخرسانية والملوثات البصرية العشوائية، وذلك استمرارا لأعمالها في معالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين جودة الحياة بالمحافظة.

وكانت إدارة الرقابة والنظافة العامة وبالتعاون مع الأمن الوقائي بشرطة الظهران أزالت ٣٢ مخيما وصندقة بعد إشعار أصحابها بضرورة الإزالة، وذلك ضمن أعمال الحفاظ على المظهر العام. فيما واصلت إدارة الأسواق وبالتعاون مع صحة الشرقية والأمن الوقائي الجولات الميدانية على مساكن العمالة للتأكد من استيفاء الشروط.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا