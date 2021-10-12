شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 6 معدات نهل رمال بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتجزت بلدية غرب حفر الباطن 6 معدات وآليات تنفذ عمليات نهل رمال من الأماكن غير المصرح بها.

ونفذت أمانة محافظة حفر الباطن عمليات إصلاح وصيانة 1891 عمود وفانوس إنارة ضمن أعمالها في معالجة مظاهر التشوه البصري. فيما واصلت إدارة تشغيل وصيانة الحدائق أعمالها لتجهيز وصيانة الحدائق بقص 40 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء.

وكانت الأمانة أعادت دهان 108769 مترا طوليا من بردورات الأرصفة، إضافة إلى إزالة 2798 لوحة مخالفة، وذلك ضمن جهود معالجة التشوه البصري.

يذكر أن الأمانة بالتعاون مع أصحاب المنشآت التجارية عملت على تجميل سواتر البناء الخارجية وذلك ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري.