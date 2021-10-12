شكرا لقرائتكم خبر عن رفع كفاءة 3 شوارع بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية محافظة القطيف أعمال صيانة شارع ثابت بن معبد بالقديح بطول ٢١٠٠م، وعرض٣٠م ، وشارع قيس بن الهيثم ١٥٠٠م، وعرض ٢٧م، وشارع الحسن البصري بعنك بطول ١٥٦٠م، وعرض ٣٠م ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة بالمحافظة، ورفع كفاءة مستوى أداء الطرق.

وتواصل البلدية أعمال صيانة السور الخرساني لجسر شارع الرياض بطول ٢٠٠٠ متر، وذلك ضمن مشاريع صيانة الجسور بالمحافظة، وضمن جهودها في تفعيل برامج جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري.