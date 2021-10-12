شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر افتتاح تقاطع «عمر بن الخطاب» و«الملك سعود».. معاناة مستمرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مواطنون أن تأخر افتتاح تقاطع عمر بن الخطاب، مع طريق الملك سعود بالدمام وإغلاقه من جهات متعددة، يسبب تكدسات مرورية ومضايقات لأهالي الأحياء، واستغراق أوقات أطول للذهاب والعودة إلى العمل، وخلال قضاء الاحتياجات الخاصة بالمنزل، مطالبين بسرعة اكتمال الأعمال؛ لتعود المركبات لمسارها الصحيح، وتفادي الازدحامات.

مدخل رئيسي

وذكر المواطن سلطان البقمي أن إغلاق التقاطع تسبب في عدد من المشاكل لأهالي الأحياء والمارة بالطريق، لأنه يعد طريقا رئيسيا مهما، ويمر بعدد من الجهات والأحياء، ووجوده يعد ذا أهمية، خصوصا أنه يتجه إلى النابية وعنك، والصناعية، ويستخدمه الكثيرون، مطالبا الجهات المختصة بإعادة النظر في هذا الطريق لأهميته، لما يعد أحد مداخل الدمام الرئيسية ويمر بالأحياء السكنية، وتأخير افتتاحه يسبب معاناة في التأخر عن الذهاب للعمل، والخروج والدخول للمنزل، إضافة إلى أن دخول السيارات للأحياء مع التحويلات يتسبب في تكدس مروري وأزمة بالحركة.

تغيير المقاول

وبيّن المواطن ناصر السبيعي أن إغلاق الطريق تسبب في ازدحامات كثيرة، وكذلك أثر على الذهاب والعودة للعمل، وكذلك قضاء الاحتياجات في المساء، مبينا أن مع التحويلات والإغلاقات تكتظ بالسيارات لأوقات طويلة، إضافة إلى أن الكثير من العوائل أصبحوا يتهربون من زيارة أقاربهم في الأحياء التي يمر بها هذا الطريق، نظرا للازدحامات واستغراق أوقات أطول للوصول، والأضرار التي قد تلحق بالمركبات بسبب الحفر بالطريق، مطالبا بإيجاد حلول سريعة وإن استدعى الأمر إلى تغيير المقاول في المشروع.

مهلة محددة

وأشار المواطن محمد جاسم إلى أن الطريق أخذ وقتا طويلا تجاوز المهلة المحددة للإنجاز، وتسبب في الازدحامات، خاصة أن طريق الجبيل السريع مع الدمام، كذلك أغلق لاستكمال الصيانة به، موضحا أن إغلاق الطريق يعرضه للتأخير خلال الخروج للعمل والعودة، إضافة إلى أن دخول السيارات والشاحنات داخل الأحياء يتسبب في إغلاق الطريق وازعاج السكان، خاصة الأطفال، مطالبا بأن يفتتح الطريق بأقرب وقت ممكن، خصوصا أنه يرتبط به عدد من الأحياء ووجود الكثير من المحلات التجارية المهمة بالطريق، كما أنه مسار لعدد كبير من المركبات يوميا.

«بلدي الشرقية»: أعمال الصيانة استجابة لطلبات الأهالي

أكد رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري، أن المجلس البلدي ممثلا باللجنة الفنية يتابع جميع المشاريع متابعة حثيثة سواء الجديدة أو التي تشهد أعمال صيانة، مشيرا إلى أن صيانة شارع الملك سعود مع طريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب جرت بناءً على ورود كثير من طلبات الأهالي لأعضاء المجلس، واستجابة الأمانة بتنفيذ الصيانة لطريق الملك سعود مع طريق الجبيل وحتى طريق أبو حدرية وما زال العمل في التقاطع وفق أعلى معايير صيانة الطرق لضمان جودة الطريق.