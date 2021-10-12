شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 1.8 طن أغذية مجهولة المصدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة محافظة الأحساء ممثلة في بلدية الهفوف منشأتين «منازل سكنية» تُستخدمان من قبل عمالة وافدة لـ «تصنيع المخبوزات، ومستودع لتخزين مواد التنظيف»، كما صادرت 1.8 طن من الخضار والفواكه و260 لترا من العصائر مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي، مع تطبيق الجزاءات والإجراءات المتبعة بحق المخالفين وفق لوائح وأنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وضبطت الفرق الرقابية عمالة تمتهن البيع الجائل ونقل الأغذية. وأكدت الأمانة استمرار خطط المتابعة الرقابية الشاملة لأنشطة ومنشآت الصحة العامة تزامنا مع التأكيد على تطبيق البروتوكولات الوقائية والاحترازية، مبينةً أن جولات المتابعة شهدت ضبط مخالفات عدة متعلقة بتطبيق الاشتراطات الصحية والمهنية لمزاولة النشاط من بينها «تدني مستوى النظافة العامة، وأغذية مجهولة المصدر» وغير صالحة للاستهلاك الآدمي «فاسدة»، وتخزين مواد غذائية في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية.