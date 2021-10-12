شكرا لقرائتكم خبر عن .. وانطلاق حملة «لنجعلها خضراء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق مكتب وزراة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن، أمس، حملة «لنجعلها خضراء»، ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، وذلك بحضور نائب مدير مكتب وزارة البيئة والمياه زبن الشمري، وعدد من الجهات، وجمعية حماية البيئة.

وتستهدف الحملة التي جاءت تحت شعار «ساهم في التشجير وكُن جزءًا من التغيير، لنجعلها خضراء»، لموسم عام 2021 بالتزامن مع التدشين العام للحملة على مستوى المملكة، الوصول لأكبر عدد من المتطوعين للمساهمة في الحملة.