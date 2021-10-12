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.. وانطلاق حملة «لنجعلها خضراء»

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الدمام - شريف احمد - أطلق مكتب وزراة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن، أمس، حملة «لنجعلها خضراء»، ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، وذلك بحضور نائب مدير مكتب وزارة البيئة والمياه زبن الشمري، وعدد من الجهات، وجمعية حماية البيئة.

وتستهدف الحملة التي جاءت تحت شعار «ساهم في التشجير وكُن جزءًا من التغيير، لنجعلها خضراء»، لموسم عام 2021 بالتزامن مع التدشين العام للحملة على مستوى المملكة، الوصول لأكبر عدد من المتطوعين للمساهمة في الحملة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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