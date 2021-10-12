شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة د. سليمان الحبيب تعقد المؤتمر العالمي لأمراض الأنف والأذن والحنجرة «Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Conference nd2» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية، استعداداتها كافة لإطلاق المؤتمر العالمي لأمراض الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق، بالتعاون مع الجمعية السعودية للأنف والأذن والحنجرة، تحت عنوان «2nd Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Conference» في الفترة من 6-8 نوفمبر 2021م، والذي من المقرر أن يشارك فيه 30 متحدثا من الأطباء العالميين المتخصصين، ليقدموا من خلاله «30» محاضرة وحلقات نقاشية وورش عمل معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كساعات تدريب بواقع «20» ساعة.

ذكر ذلك البروفيسور عوض العمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية، والذي أضاف قائلا إن هذا المؤتمر سيقام من خلال منصة افتراضية، مستهدفا الكوادر الصحية المتخصصة من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في تخصصات طب الأسرة واضطرابات النوم والطوارئ، وكذلك فنيي السمعيات، وسيتحدث فيه خبراء واستشاريون، وذلك لتسليط الضوء على أحدث المستجدات، وإطلاع المشاركين على الدراسات العلمية الحديثة في هذا التخصص وفروعه الدقيقة.

وأشار د. العمري إلى أن المؤتمر سيمثل فرصة سانحة لتبادل الأفكار والخبرات والرؤى حول طرق تشخيص وعلاج أمراض الأنف والأذن والحنجرة، وجراحات الرأس والعنق، ومناظير الجيوب الأنفية وغيرها.

من جانبه، قال الدكتور مهند المخللاتي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، إن اللجنة حرصت على توفير أفضل السبل الممكنة لتحقيق الفائدة المرجوة لإقامة هذه التظاهرة العلمية، من خلال تنويع الفعاليات وعدد الخبرات والتجارب العالمية والمحلية المشاركة.

ودعا د. المخللاتي جميع الممارسين الصحيين المعنيين الراغبين في المشاركة للتسجيل عبر الرابط: https://hmg.com/en/MedicalProfessionals/CME/Pages/ENT_1st.aspx؟itemid