شكرا لقرائتكم خبر عن .. ويؤكد جهود «سواعد» في خدمة المستفيدين من ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بجهود جمعية سواعد للإعاقة الحركية، لخدمة المستفيدين من ذوي الإعاقة.

وهنّأ سموه، رئيس مجلس إدارة الجمعية فيصل عبدالله فؤاد، يرافقه أعضاء المجلس، بمناسبة تشكيل مجلس الإدارة الجديد، خلال استقبالهم بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم لخدمة المستفيدين من خدمات الجمعية.

من ناحيته، قدّم فيصل عبدالله فؤاد شكره لسموه الكريم على دعمه واهتمامه بما تقدمه الجمعية من خدمات للمستفيدين.